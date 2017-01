Super Bowl: annoncer qu’on va annoncer

Diffuser une publicité pendant le Super Bowl ne suffit plus. Il faut aussi annoncer qu’on va annoncer.

Les compagnies qui achètent des publicités à gros prix pendant l’événement du 5 février prochain veulent que ça se sache. Cette année, les publicités de 30 secondes se vendent au tarif record de 5 millions $ US.

Selon un reportage du «New York Times», les compagnies dépensent maintenant jusqu’à 1 million $ US de plus pour attirer l’intérêt sur leurs annonces publicitaires.

«Les enjeux sont de plus en plus grands sur ce qui se passe autour de la partie (du Super Bowl), dans le sens qu’on veut s’assurer qu’il a un gros retour sur ce qu’on dépense (en publicité)», a expliqué en entrevue au journal une responsable d’agence marketing spécialisée en marketing sportif, Mary Scott.

Différentes stratégies sont utilisées, note le «New York Times», comme la diffusion de la publicité à l’avance ou le recours à des bandes-annonces (des «teasers») sur différentes plates-formes.

Certaines compagnies préfèrent conserver un effet de surprise lors du Super Bowl, en explorant des concepts novateurs comme une diffusion en direct de la publicité, comme ce sera le cas cette année pour la barre Snickers.

Chose certaine, tous veulent profiter de la puissance des médias sociaux dans ces opérations de marketing pré-Super Bowl. Facebook, Twitter, Instagram et YouTube sont donc mis à contribution. Ainsi, Buick dépensera deux fois plus cette année en marketing sur les médias sociaux et rendra publique sa publicité avant le Super Bowl.

«(De cette façon), nous avons plus de temps pour capter l’attention des consommateurs, et cela nous donne un meilleur retour sur investissement», a expliqué au «New York Times» la directrice du marketing chez Buick, Molly Peck.