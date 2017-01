Timberblock : le panneau isolant qui accumule les prix

L’entreprise Timberblock de Mascouche vient de recevoir un prix prestigieux lors du Salon IBS à Orlando en Floride pour sa technologie de panneaux isolés dans la construction de maisons neuves.

Son président-directeur général Michel Mathon s’entretient avec Pierre Bruneau dans le cadre du segment Carte d’affaires présenté dans le bulletin de TVA nouvelles 12h.

Question : «Vous êtes une entreprise familiale arrivée à la troisième génération...»

Michel Mathon : «En effet, ça fait déjà longtemps que l’on travaille dans le domaine. J’y suis arrivé tout jeune.»

Q : «Vous avez apporté ici un exemple très clair de ce qu’est cet isolant. C’est très impressionnant et léger. Expliquez-nous ce que c’est...»

MM : «C’est un concept que nous avons breveté ici, avec un taux d’isolation R-36, c’est 50 % plus isolant que ce qui existe sur le marché. C’est une mousse uréthane injectée à nos usines de Mascouche. Le produit a la capacité de conserver la chaleur l’hiver et le froid l’été.»

Q : «Concernant le prix que vous avez gagné le 11 janvier dernier. Ce n’est pas le premier. Vous a été récipiendaire de nombreux prix au cours de l’année 2016.»

MM : «Oui, c’est une grosse année pour nous. Nous sommes rendus à notre cinquième prix. Pour nous, le plus important est celui gagné en janvier, le prix de l’innovation de l’année aux États-Unis, décerné par la plus grande association de constructeurs américains. On n’y croyait pas au début, nous une petite entreprise du Québec.»

Q : «C’est une fierté pour vos 120 employés. Ce sont des maisons pré-usinées ?»

MM : «Oui, ce sont des maisons présentées sous forme de panneaux qui sont envoyés sur un chantier. Les murs sont déjà préassemblés et ils peuvent être finis en intérieur et extérieur en une seule journée. C’est très rapide.»

Q : «J’entends déjà des gens se demander si ces panneaux peuvent aussi être installés sur des maisons existantes.»

MM : «On peut y aller sur certaines extensions, mais c’est plus facile de les installer sur un concept neuf. On aime beaucoup travailler sur des maisons faites sur mesure, que ce soit un look classique ou contemporain. On est capable de nous adapter à toutes sortes de design.»

Q : «J’imagine que ça a plein de qualités, entre autres au niveau acoustique...»

MM : « Au niveau acoustique, c’est très bon. Au volet isolation, même l’étanchéité à l’air est un volet performant. Nous avons réalisé la semaine dernière un test environnemental LEED et nous avons réussi à réaliser une maison avec une étanchéité vraiment impressionnante.»

Q : «Et comme il n’y a pas de vide, j’imagine que le panneau devient un obstacle contre les bestioles qui voudraient s’y installer...»

MM : «Pas de bestioles, pas de possibilité de moisissures non plus, car c’est complètement isolé. C’est l’avantage de travailler avec cette technologie-là.»