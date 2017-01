Trois loutres nagent de bonheur à l’Écomuséum

Trois loutres de rivière, qui étaient destinées au commerce de la fourrure, ont été sauvées et accueillies dans un zoo de l’ouest de Montréal.

Le zoo Écomuséum, situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, avait presque terminé les travaux d’aménagement d’un nouvel habitat destiné aux loutres de rivière lorsqu’il est allé chercher les trois animaux âgés d’environ 2 ans en Louisiane en novembre dernier.

Les loutres ont été placées en quarantaine pendant un peu plus d’un mois en arrivant au zoo. Ce processus a permis de les soigner adéquatement et de fait en sorte qu’elles s’acclimatent à leur nouvel environnement.

«La priorité du zoo a toujours été le bien-être animal, affirme David Rodrigue, directeur général de l’Écomuséum. Ça faisait deux ans que nous n’avions plus de loutres dans nos installations, mais nous voulions en accueillir d’autres, d’où le projet du nouvel habitat.»

En plus d’être dans la mire de l’industrie de la fourrure, les loutres de rivière sont souvent chassées parce qu’elles sont considérées comme des animaux de nuisance. «Si on construit une marina où vivent des loutres par exemple, elles vont continuer à circuler entre les bateaux. Elles sont alors capturées et euthanasiées.»

Un nouveau bassin

Le nouvel habitat inauguré hier comprend un bassin de plus de 250 000 litres d’eau ainsi que 50 pieds de fenêtres en vue sous-marine. «Nos infrastructures pourraient accueillir de 7 à 8 loutres», confirme David Rodrigue.