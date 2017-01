Un Montréalais assassiné à Toronto

Un Montréalais de 39 ans a été assassiné en pleine rue, lundi après-midi, au centre-ville de Toronto. La victime est le frère de Mihale Leventis, qui se trouve aujourd’hui en prison pour avoir présumément tenté de prendre le monopole de la distribution de cocaïne au Canada.

Anastasios Leventis a été criblé de balles vers 14 h 30 à l’angle des rues George et Adelaide.

Son assassin serait débarqué d’un véhicule avant d’ouvrir le feu à de nombreuses reprises à sa direction. Le décès de Leventis a été constaté sur les lieux.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée en lien avec cette affaire.

Anastasios Leventis est le frère de Mihale Leventis, arrêté en novembre 2012 dans le cadre de l’opération Loquace.

Mihale Leventis avait été décrit par la Sûreté du Québec comme l’une des six têtes dirigeantes de l’organisation criminelle démantelée. Celle-ci avait comme objectif de s’emparer du monopole de la distribution de cocaïne au pays.

Le réseau criminel était, selon la police, impliqué dans l’importation, le transport et le trafic de stupéfiants au Québec et dans d’autres provinces canadiennes. L’organisation criminelle avait également des liens avec différentes souches du crime organisé, dont les Hells Angels et la mafia italienne.