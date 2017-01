Une décision aujourd'hui sur la suite du procès Contrecoeur

Les accusés dans le cadre du procès en lien avec le scandale du Faubourg Contrecoeur devraient savoir, mardi, si leur procès peut se poursuivre.

Depuis plus d'une semaine, les démarches judiciaires sont interrompues en raison d’une demande de la défense, qui tient à s’assurer que des conversations interceptées par les policiers entre quatre des sept coaccusés et leurs avocats n’aient pas violé le principe du secret professionnel entre un avocat et son client.

Selon le quotidien «Montre Gazette», le dossier n’a pu se régler lundi, la Couronne faisant valoir qu’il était plus long que prévu d’extraire les informations demandées du système informatique.

Les conversations interceptées concernent Paolo Catania, Bernard Trépanier, Pascal Patrice et Frank Zampino.

Ce n’est pas la première fois que le bon déroulement du procès est chamboulé par des questions d’ordre technique. Cela fait près d’un an que le juge doit composer avec ce type de demandes.

Les sept accusés dans l’affaire du Faubourg Contrecoeur font face à une série d’accusations de fraude et d’abus de confiance. Selon la poursuite, l’ancien numéro deux de la Ville de Montréal, Frank Zampino, était au cours d’un stratagème qui a permis la vente d’un terrain évalué à 31 millions $ pour la somme de 4,4 millions $.