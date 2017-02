Une messe biconfessionnelle en hommage aux victimes

Une messe biconfessionnelle a été célébrée, mardi soir, à l'église Notre-Dame-de-Foy, à Québec en hommage aux victimes de la fusillade de dimanche au Centre culturel islamique.

Environ 400 personnes y ont assisté.

L'archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, était un des célébrants. Le cofondateur de la mosquée ciblée par le tireur était aussi sur place.

On a même lu une sourate du Coran, ce qui se produit rarement dans une église catholique.

«Je souhaitais que le Québec montre au monde ce qu'il a de mieux, a déclaré Philippe Couillard, qui a assisté à l'événement. On l'a fait dans ces vigiles, ces rassemblements, on le fait ce soir aussi et c'est ça le plus beau message qui ressort.»

Après la cérémonie, plusieurs personnes se sont recueillies à l'extérieur, près des nombreux lampions et gerbes de fleurs qui ont été déposés à la mémoire de ceux qui ont péri dans cet attentat.