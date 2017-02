Bill Gates continue de s'enrichir

D’ici 2042, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, pourrait détenir une fortune comptant 12 zéros.

Bill Gates, qui est l’homme le plus riche de la planète et au rythme où vont les choses, il pourrait bien devenir le premier à avoir amassé une fortune d’un billion de dollars, soit un million de millions.

Avant de réunir un tel magot, Bill Gates devra se montrer un peu patient. Cette marque pourrait survenir seulement en 2042, selon le site «Business Insider».

Le milliardaire et philanthrope américain est aujourd’hui âgé de 61 ans, ce qui fait qu’il aurait alors 86 ans lorsque sa fortune atteindra ce sommet.

Pour l’heure, Bill Gates est à la tête d’une fortune de 84,4 milliards $ US, d’après «Forbes». Il devance son compatriote Warren Buffet (73,4 milliards $ US), Amancio Ortega (71,5 milliards $US), Jeff Bezos (71,5 milliards $ US) et Mark Zucherberg (55,8 milliards G$ US).

On apprenait récemment que les huit hommes les plus riches de la planète détiennent autant d’argent que la moitié la plus pauvre de la population mondiale, une situation qualifiée d’«indécente», qui «exacerbe les inégalités» selon l’organisme Oxfam.