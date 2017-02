En cette 27e Semaine nationale de prévention du suicide, des organismes ont déploré le manque d'investissement en santé mentale au Québec.

La province accuserait un retard notamment en prévention et en intervention sur le Web.

«Un regret: je n’ai pas posé la question. Ça fait déjà 20 ans, cette année, que mon frère s'enlevait la vie», témoigne Dave Morissette, animateur et ex-hockeyeur.

Des personnalités prennent la parole pour prévenir le suicide. Le fils de l'homme d'affaires Alexandre Taillefer s'est enlevé la vie il y a 14 mois, après avoir parlé de ses intentions sur Internet.

«Je vous avoue que de mettre la main sur ces messages-là, de savoir que ça a été envoyé à deux reprises à quelqu'un à qui il faisait référence, ça nous a donné un coup de poignard dans le coeur», relate M. Taillefer, porte-parole de la semaine de prévention.

Il réclame que Québec investisse davantage dans la prévention du suicide et en santé mentale. Quelque 400 000 Québécois auraient un trouble de santé mentale.

Investir en santé mentale

«Une étude qui a été faite en Australie, qui a également été faite en Angleterre démontre qu'un investissement en santé mentale peut représenter une dizaine de milliers de dollars par personne. Et que cet investissement-là va générer des bénéfices pour la société de près de 280 000$ sur la durée de vie», explique Alexandre Taillefer.

«Et ça fait en sorte qu'il y a moins de gens malades, moins de gens qui vont commettre des tentatives de suicide. Il y a moins de gens qui vont être en situation de détresse et de souffrance», relève le directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide, Jérôme Gaudreault.

Trois personnes chaque jour, plus de 1100 par année, s'enlèvent la vie au Québec. Environ 28 000 autres font une tentative de suicide. Québec pourrait s'inspirer de certaines initiatives.

«Dans certaines provinces canadiennes et dans d'autres pays, il existe des ressources d'intervention de prévention du suicide en ligne. Donc, des sites Web où on peut d'un côté parler directement à un intervenant via le 'chat' ou par textos», résume Jérôme Gaudreault.

«Je ne comprends pas qu'on ne décide pas d'investir massivement dans la prévention des enjeux de santé mentale!» s’insurge Alexandre Taillefer.

Le nombre de suicides augmente avec l'âge. Il est aussi trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Et le taux de suicide est plus fort dans les régions que dans les grands centres comme Montréal.

Pour joindre la ligne de prévention du suicide, pour vous ou pour un proche: 1 866-APPELLE (1 866-277-3553)

