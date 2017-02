Cri du cœur d’une mère qui se fait refuser de l’aide

Une mère de famille de Sherbrooke dont l’enfant est lourdement handicapé interpelle le gouvernement du Québec.

Son cri du cœur fait suite au refus de lui accorder le Supplément pour enfant handicapé.

Alexandra Dion est mère monoparentale de trois enfants, un garçon de 8 ans, une fille de 5 ans et le petit Douglas, 3 ans et demi.

Ce dernier est aveugle, il ne marche pas et est polyallergique. Le petit garçon est suivi par une douzaine de spécialistes de la santé et requiert une attention 24 heures sur 24.

Le printemps dernier, Mme Dion a fait une demande pour toucher le supplément en question et vient d’apprendre qu’elle n’y a pas droit.

La mère de famille bénéficie d’un bref congé chaque semaine en envoyant Douglas dans un service de garde adapté, ce qui lui coûte 65$.

«Nous attendions depuis le mois d’avril et on a eu l’impression qu’on allait réussir à obtenir cette allocation-là, témoigne Alexandra Dion. Mais ils n’ont pas arrêté de changer les critères, de rajouter des points», déplore-t-elle, la gorge nouée, en admettant que si elle devait flancher, «il y en a trois qui n’auront plus rien».

La responsable du Service de garde adapté Nos petits coups de cœur, que fréquente Douglas, se dit étonnée du refus. «Je trouve ça inconcevable, c’est le mot, inconcevable», lâche Johannie G. Parenteau.

Alexandra Dion a téléphoné au bureau du député et ministre Luc Fortin dans l’espoir de faire changer la décision gouvernementale.

Un porte-parole du député, à qui s’est adressé TVA Nouvelles, a assuré que tout le soutien nécessaire serait apporté à la famille pour qu’une nouvelle analyse soit effectuée dans ce dossier.

En attendant, la mère de famille se croise les doigts et dit n’avoir d’autre choix que d’espérer un renversement de situation.