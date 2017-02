Les usagers du boulevard Mellon dans l’arrondissement de Jonquière à Saguenay pourraient devoir composer avec un autre chantier. La Ville de Saguenay envisage de faire d'autres travaux sur le viaduc, qui a été endommagé par les camions lourds qui l'ont percuté dans les dernières années.

Saguenay vient d’accorder un contrat de près de 42 000 $ à la firme Cegertec afin qu’elle réalise une étude préparatoire en vue d’autres travaux à venir sur le viaduc Mellon.

La Ville vient tout juste de terminer un chantier de 80 000 $, qui consistait à installer des gabarits de protection, qui absorberont désormais les impacts lorsque des camions lourds vont s’aventurer sous le viaduc, alors qu’ils dépassent la hauteur permise.

La Ville envisage maintenant de réparer des fissures qui se sont créées dans la structure en raison des impacts répétés.

«On veut savoir si les fissures qu’il y a sur les poutrelles d’acier nécessitent des réparations. Fort probablement que oui, mais c’est l’étude préparatoire qui nous le dira», a précisé le porte-parole de la Ville de Saguenay, Jeannot Allard.

La facture pour améliorer l’état du viaduc pourrait donc grimper. Cette dernière s’élève déjà à plus de 120 000 $ avec les travaux réalisés depuis l’automne et l’étude à venir.

«C’est évident que c’est beaucoup d’argent, mais quand on travaille sur des structures de route, ça coûte extrêmement cher, a ajouté M. Allard. En plus, on travaille avec un pont. C’est la sécurité des citoyens alors on n’a pas le choix de mettre les sommes qu’il faut.»

Les travaux potentiels pourraient être effectués l’été prochain. Les automobilistes doivent donc s’attendre à ce que la circulation soit une fois de plus perturbée dans le secteur.

La Ville de Saguenay rappelle que l’état actuel du viaduc ne compromet pas la sécurité des usagers.