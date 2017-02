Des bustes de femmes en chocolat à Trois-Rivières

Le chocolat est fondu à la tonne à la chocolaterie Samson. Depuis le mois de novembre, l'équipe met les bouchées doubles pour produire plus de 1000 bustes de femme en chocolat.

«Je suis prête à travailler jour et nuit. Je sais que je suis capable de produire», lance la chocolatière propriétaire, Nancy Samson.

La chocolatière Nancy Samson s'est donnée comme mission d'amasser de l'argent pour la Société canadienne du cancer de la Mauricie, principalement pour le cancer du sein. Elle a créé un moulage sur mesure, à partir d'une oeuvre d'art achetée en Martinique.

«Je pense que c'est le rêve de tous les chocolatiers d'avoir son propre moule. La plus grande fierté cette année, c'est de travailler pour une cause, mais également d'avoir une exclusivité», explique Mme Samson.

C'est la deuxième année que la chocolatière travaille pour la cause. En 2016, les seins en chocolats s'étaient vendus jusqu'en Alberta et Terre-Neuve.

«L'année dernière, on avait vendu 642 seins. Cette année, j'aimerais en vendre plus. Je me suis fixé un objectif de 1000 bustes. Puis, comme on a déjà commencé à en vendre avant la date de l'année passée, je pense atteindre nos objectifs», indique Nancy Samson.

Déjà 80 bustes ont été vendus et plus de 200 sont prêts à la vente.

«Encore la semaine passée, une cliente me disait qu'elle avait un cancer. Le maudit cancer il faut prendre des actions pour aider et faire la différence», explique la chocolatière.

Et alors que la Saint-Valentin n’est pas encore arrivée, la chocolatière prépare pour Pâques un moulage unique avec l'artiste sculpteur de la région Claude Desrosiers. La période pascale coïncide avec une pointe des ventes de l'année. Plus de 10 000 moulages Samson seront vendus.