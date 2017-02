Facebook s'attaque au marché de la télévision

Déjà omniprésent sur tous vos appareils mobiles, le réseau social Facebook s’apprête à attaquer le marché de la télévision.

Facebook travaille actuellement sur une application destinée à des plateformes TV comme Apple TV, rapporte le Wall Street Journal mercredi, citant des sources proches du dossier.

Pour alimenter cette nouvelle application, Facebook serait déjà en discussion avec des géants des médias pour produire des contenus télévisuels originaux «de qualité».

Ce virage du réseau social témoigne d’un effort de la compagnie de se rapprocher des marchés publicitaires de la vidéo en direct et de la télévision. L'application «Facebook TV» menace de concurrencer directement les services de visionnements en ligne comme Netflix et Amazon Prime ainsi que la plateforme de vidéos YouTube, qui appartient au géant Google.

Facebook continue de chercher des moyens d’attirer toujours plus d’annonceurs sur sa plateforme afin de poursuivre sa croissance et ce n’est pas un secret que les publicités présentées à la télévision sont beaucoup plus rentables pour un diffuseur comme Facebook que celles textuelles qui apparaissent sur sa plateforme web.

En avril dernier, Facebook a déployé à grande échelle son produit «Facebook Live» en lui accordant beaucoup d’importance à l’intérieur des fils d’actualité de ses utilisateurs.

Dans un même ordre d’idée, Facebook a mis l’emphase sur les vidéos à plus longues durées dans la dernière mise à jour de son fil d’actualité.

Facebook n'a pas commenté ces informations.