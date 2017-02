Funérailles musulmanes à l'aréna Maurice-Richard de Montréal

La mémoire de trois des six victimes de l'attentat de Québec sera célébrée selon les rites musulmans, jeudi après-midi, à l'aréna Maurice-Richard à Montréal.

Les Montréalais pourront donc aller rendre hommage à Karim Hassane, Khaled Belkacemi et Aboubaker Thabti dans l'aréna situé sur la rue Viau, près du Stade olympique.

«Évidemment on va s'assurer qu'on parlera des six victimes, mais on fera une célébration solennelle pour ces trois hommes qui ont fait tellement pour la région de Québec», a indiqué le maire de Montréal Denis Coderre.

Ce dernier rencontrera mercredi matin les imams responsables de l'organisation de ces funérailles, afin de régler les derniers détails de l'évènement.