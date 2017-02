Incendies criminels au Pot Masson: quatre suspects recherchés

La police de Montréal demande l’aide du public pour retracer les auteurs de deux incendies criminels survenus durant la période des Fêtes au bistro Pot Masson.

Le premier crime a été commis le 20 décembre, vers 2 h 30 du matin. Deux suspects ont lancé un cocktail Molotov à l’intérieur du commerce situé au 3141, rue Masson, dans l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Le feu a toutefois été circonscrit rapidement par des employés présents sur les lieux.

Six jours plus tard, le 26 décembre, deux suspects s’en sont pris une fois de plus au bistro vers 4 h 35 du matin.

Ils ont brisé l’une des vitrines du commerce et ont déversé de l’essence à l’intérieur, avant d’y mettre le feu.

La police a diffusé une vidéo tirée des caméras de surveillance montrant les suspects en pleine action.

Toute information pouvant permettre aux policiers de dénouer l’enquête peut être transmise à Info-Crime, au 514 393-1133.