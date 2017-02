Inquiétudes concernant une voie ferrée sécurisée à Rimouski

Deux citoyens du secteur de l'Anse-aux-Sables à Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent craignent que l'éventuel transport de pétrole par train et l'érosion côtière ne fassent pas bon ménage.

À la suite de la tempête du 30 décembre dernier, le Canadien National a dû procéder à l'enrochement de la berge près d'un tronçon de la voie ferrée pour garantir la stabilité des rails. 300 camions de transport ont été déployés pour amener des roches.

Benoît St-Hilaire et Martin Poirier s'inquiètent des conséquences potentielles de l'éventuel transport du pétrole. «Nous, ça nous préoccupe parce que, si ces travaux-là ont dû être faits en urgence en pleine tempête, ça nous donne un indice de la vétusté», a expliqué M. Poirier.

«On peut se poser de sérieuses questions quant à la capacité de cette voie ferrée de "faire la job". On parle d’une voie ferrée qui a été construite au début du siècle avec un tout autre objectif. On parle de transport de marchandises, de bois, de céréales et de passages. On n’est donc plus dans la même ligue, quand on parle de 120 wagons», a ajouté son collègue.

Par courriel, le Canadien National assure qu'aucun produit pétrolier ne circule actuellement sur la voie ferrée à destination ou en provenance de Belledune. Des ingénieurs réalisent aussi des tests au moins deux fois par semaine.

Le consortium de chercheurs Ouranos pour l'évaluation des impacts des changements climatiques indique que l'enrochement constitue une mesure efficace dans seulement 20 % des cas.