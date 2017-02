La startup montréalaise Neuvoo mise sur l’intelligence artificielle

Comme Apple à la fin des années 1970, c'est dans un garage que s'est amorcée l'aventure de la startup montréalaise Neuvoo, un moteur de recherche fonctionnant sensiblement comme Google, à la différence qu'il se spécialise exclusivement dans les offres d'emplois et les salaires à travers le monde.

Trois amis originaires de la Suisse - Benjamin Philion, Maxime Droux et Lucas Martinez - ont rêvé à Neuvoo qui, six ans après ses débuts, indexe jusqu'à 30 millions d'emplois dans sa banque de données, à partir des offres de plus de 60 000 entreprises.

En pleine poussée de croissance, Neuvoo est aujourd'hui présente dans 64 pays représentant 95 % du PIB mondial. La jeune entreprise a de grandes ambitions et ne ménage pas ses efforts pour accroître ses parts de marché. Le défi est pourtant titanesque, sachant qu'Indeed, qui domine outrageusement les recherches d'emplois sur internet, s'accapare jusqu'à 80 % du marché dans certains pays clés.

L’intelligence artificielle

Qu'à cela ne tienne, Neuvoo dit miser sur des contenus de qualité et, surtout, sur l'intelligence artificielle, une industrie en plein boom à Montréal, pour fédérer ses utilisateurs et tirer son épingle du jeu.

La petite firme établie dans le secteur Atlantic, dans l'arrondissement d'Outremont, lancera ce jeudi la phase test de son robot Elon, qui guidera les chercheurs d'emplois en leur parlant directement.

Elon se déploiera dans les marchés principaux ou stratégiques de Neuvoo, notamment les États-Unis, l'un des territoires où l'entreprise a encore beaucoup de pain sur la planche avant de se faire un nom.

«C'est une nouvelle approche que nous proposons en créant un "chatbot", un robot conseiller en recherche d'emploi personnalisé, qui va parler aux utilisateurs. Elon, qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle, va aider les gens en leur demandant, par exemple, si les résultats de recherche obtenus sont appropriés, s'il peut faire autre chose pour eux. Elon pourra même créer des alertes ou postuler pour des emplois», a indiqué à Canoe.ca Benjamin Philion, associé fondateur et directeur de produit de Neuvoo.

À moyen terme, Neuvoo souhaite occuper jusqu'à 30 %, voire 40 %, du marché de la recherche d'emploi sur la toile. Pour ce faire, l’entreprise doit dépenser beaucoup d'argent, même si la rentabilité met du temps à s'inscrire dans les livres. L'an dernier, l'entreprise a dégagé un maigre 32 $ de profit – parce qu’elle réinvestit ses revenus –, mais ses dirigeants se réjouissent de faire progresser la boîte en «plantant une graine à la fois, en lui donnant beaucoup d'eau, de soleil et d'amour», a dit M. Philion.

Ce dernier refuse de vendre une participation dans Neuvoo ou même de déménager dans la Silicon Valley, en Californie, comme on le lui a souvent suggéré.

«J'aime beaucoup Montréal et je veux absolument rester ici, j'adore la place, a-t-il indiqué. J'ai grandi en Suisse et nous avons d'ailleurs un bureau à Lausanne, mais ici, à Montréal, les prix sont bons, la main-d'œuvre est excellence et on voit maintenant Google et Microsoft s'installer ici. Montréal pourrait devenir une ville incontournable pour tout ce qui touche à internet et à l'intelligence artificielle.»

Et, en parlant d'attirer des talents étrangers à Montréal, M. Phillion a indiqué qu'il est facile d'obtenir des visas de travail au Canada. Donald Trump, le nouveau président des États-Unis, qui vient de signer un décret anti-immigration, pourrait même accélérer malgré lui la croissance des startups basées dans la métropole québécoise.

Embaucher à Montréal

Neuvoo compte 150 collaborateurs et employés dans le monde, dont une quinzaine à Montréal. Ces trois dernières années, l'entreprise a doublé à la fois ses revenus, ses parts de marché et son nombre de salariés.

«On s'enligne pour doubler le tout encore cette année. Nous avons embauché six à sept personnes en 2016 ici, on vient d'ouvrir un bureau à Lille, en France. Notre priorité demeure d'embaucher à Montréal des gens des technologies de l'information et des spécialistes de l'intelligence artificielle, notamment», a relaté M. Philion pour qui le seul bémol demeure l'hiver.

«On fait venir notre monde en été en ne leur disant pas qu'il peut faire très froid», a-t-il indiqué en riant.

L'équipe montréalaise de Neuvoo, qui pilote les opérations dans toutes les Amériques, consacrera cette année 80 % de ses énergies à s'imposer au pays de Donald Trump, grâce aux revenus tirés de ses trois «vaches à lait» que sont les marchés du Canada, de la France et de la Suisse.

«Les États-Unis, c'est tellement d'argent et de gens, c'est presque 52 pays en un. Si on veut aller chercher des parts de ce marché saturé, il faut investir massivement, mais comme on n'a jamais levé de l'argent, des 10 millions $ ou des 100 millions $ comme les entreprises de Silicon Valley, notre stratégie c'est surtout de se démarquer avec notre produit, dont l'intelligence artificielle et le contenu de qualité», a relaté M. Philion.

Neuvoo fonctionne avec le paiement au clic et sur une base de coût par mille. Comme elle fait l'inventaire de milliers d'emplois grâce à ces robots, même chez ses compétiteurs, c'est en vendant une classification prioritaire qu'elle parvient à faire des sous.

«Honnêtement, 80 % des gens cliquent seulement sur la première page», a dit M. Phillion. Certaines entreprises sont donc prêtes à payer pour être sur la première page de résultats, car c'est sur celle-ci que les annonces obtiennent le plus de consultations et de postulants.»