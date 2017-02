Labeaume interpellera les vendeurs de «produits haineux»

Régis Labeaume a l’intention d’interpeller les patrons d’entreprises qui «vendent des produits haineux».

Le maire de Québec a été talonné mercredi par les journalistes qui lui demandaient de clarifier ses propos tenus lundi, au lendemain de la tuerie de Sainte-Foy. Lors du rassemblement en mémoire des victimes, le maire avait dénoncé les gens «qui s’enrichissent avec la haine».

Une salve que la députée péquiste de Taschereau, Agnès Maltais, avait interprétée comme étant dirigée vers les radios de Québec. Depuis, M. Labeaume n’avait pas voulu en rajouter.

Mercredi, le maire n’a pas été plus précis. Il a plutôt reporté la discussion à plus tard, mettant dans le même panier toutes les entreprises qui distribuent «des produits haineux».

«Il y a un moment donné où il faudra interpeller les dirigeants, les propriétaires, les familles propriétaires, et surtout les actionnaires des entreprises qui créent et vendent des produits haineux. Et j’arrête ici pour l’instant. Je n’ai plus rien à dire là-dessus, il y aura un moment pour le faire.»