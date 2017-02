L’avocat du clan Rizzuto condamné à 34 mois de pénitencier

L’avocat de longue date du clan Rizzuto, Loris Cavaliere, a écopé de 34 mois d'incarcération après avoir plaidé coupable à des accusations de gangstérisme et de possession illégale d’une arme à feu, mercredi après-midi, au palais de justice de Montréal.

L’homme de 62 ans avait été appréhendé le 19 novembre 2015 lors d’une rafle policière qui ciblait des leaders allégués de la mafia montréalaise, des Hells Angels et des gangs de rue, ainsi que plusieurs présumés trafiquants regroupés dans une «alliance» ayant la mainmise sur le marché des stupéfiants.

Au terme de longues négociations, la poursuite et la défense se sont entendues sur la peine de pénitencier qu’elles ont demandé au juge Pierre Labelle d’imposer à Me Cavaliere.

Une suggestion que le magistrat a estimé «raisonnable». L'accusation de gangstérisme fait en sorte que le criminaliste devra purger au moins la moitié de sa peine avant d'espérer une libération conditionnelle.

Sachant qu'il prendrait directement le chemin de la prison, l'avocat déchu s'est présenté en cour vêtu d'un chandail et d'un pantalon en coton ouaté gris. Arborant une barbe, il avait aussi avec lui des effets personnels dans un sac vert olive.

L’accusation de complot visant le trafic de cocaïne qui pesait sur lui a été retirée, résultat de ces négociations entre les parties.

Consigliere de la mafia

Le criminaliste jouait notamment le rôle de consigliere (conseiller) du clan Rizzuto depuis l’enlèvement de Paolo Renda, le beau-frère du défunt parrain Vito Rizzuto, disparu depuis mai 2010.

Il servait de «modérateur des conflits potentiels à la table de direction de la mafia et de facilitateur avec les têtes dirigeantes puisque des rencontres régulières avec les membres de l’alliance se tenaient à son bureau», avait déclaré l’inspecteur-chef Patrick Bélanger, de la Sûreté du Québec, lors d’une conférence de presse suivant cette opération antidrogue.

Pour étayer leur preuve durant l’enquête, les policiers ont exceptionnellement obtenu des tribunaux l’autorisation d’installer, durant environ un an, des caméras et des micros au bureau de l’avocat, à l’insu de ce dernier qui s’y croyait à l’abri des dispositifs d’écoute électronique, au centre-ville de Montréal.

Peu de temps avant que le criminaliste se fasse passer les menottes, un cocktail Molotov avait été lancé à travers la porte des bureaux de son cabinet Cavaliere et Associés, situés sur le boulevard Saint-Laurent, le 29 septembre 2015.

Lors de son arrestation, les policiers ont également saisi à son bureau un pistolet semi-automatique de marque Walther P99 et de calibre 9 mm, dont le numéro de série avait été altéré.

Il a renoncé au droit

Me Cavaliere avait bénéficié d’une remise en liberté provisoire après avoir passé deux semaines derrière les barreaux à la prison de Rivière-des-Prairies, moyennant une caution totalisant 300 000 $.

Il avait aussi dû renoncer à la pratique du droit jusqu’à nouvel ordre, une autre mesure exceptionnelle imposée sous l’insistance de la Couronne, en plus d’être assigné à sa résidence 24 heures sur 24.

En 2004, Loris Cavaliere avait notamment défendu Vito Rizzuto lors des procédures en extradition auxquelles ce dernier faisait face relativement à son rôle dans les meurtres de trois mafiosi américains commis en 1981 dans l’État de New York. Le parrain n’avait pu se soustraire à la justice américaine et a dû passer six ans derrière les barreaux dans cette affaire avant son décès des suites d’un cancer du poumon, en décembre 2013.

Me Cavaliere a aussi représenté Nicolo Rizzuto, père de Vito et patriarche du clan Rizzuto, à la suite de son arrestation dans l’opération Colisée, par la GRC, en 2006. L’octogénaire a été assassiné dans sa résidence par un tireur, en novembre 2010.