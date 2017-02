Le député Lightbound demande pardon à la communauté musulmane

Le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, demande pardon à la communauté musulmane à la suite de l’attentat de Québec.

Le député libéral a pris la parole cet après-midi à Ottawa pour la première fois depuis les tragiques événements, qui ont eu lieu à la mosquée de Sainte-Foy, située dans sa circonscription.

«Aujourd’hui, je veux offrir mes sympathies et toutes mes prières aux familles et à toute la communauté musulmane de Québec avec qui j’ai grandi et qui m’a fait grandir à Saint-Ursule, à Saint-Benoît, dans les Caravelles, à Rochevelle, et toute ma vie durant», a déclaré en Chambre M. Lightbound.

Dimanche, il se trouvait dans la capitale fédérale lorsqu’il a été informé de la fusillade. Le député, qui s’est vu confier récemment le titre de secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, a alors repris précipitamment la route vers Québec pour retrouver ses concitoyens.

«Je veux aussi leur demander pardon. Pardon d’avoir observé ces dernières années leur ostracisation et leur stigmatisation, d’avoir vu prendre racine dans le cœur de mes semblables, la peur, la méfiance et la haine, d’avoir fait de mon mieux pour y répondre, mais de ne pas en avoir fait assez. Parce que si les mots ont des conséquences, les silences aussi ont des conséquences.»

«Plus jamais. Vous êtes à Sainte-Foy chez vous, vous le serez toujours», a-t-il affirmé. Tous les élus fédéraux se sont levés et ont applaudi son discours bien senti.