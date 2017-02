Le REM est insuffisant selon des environnementalistes

Trois groupes d’environnementalistes pressent Québec d’initier d’autres projets en transport en commun en marge du Réseau électrique métropolitain.

«Il y a le prolongement de la ligne bleue, le prolongement de la ligne orange vers la station Bois-Franc qui ferait une connexion additionnelle avec le REM et il y a urgence d’améliorer la situation pour les usagers des quartiers centraux, en ajoutant des voies réservées ou des services du type SRB», énumère Christian Savard de Vivre en Ville.

C’est d’ailleurs pour demander à Québec de relancer certains de ces projets qu’Équiterre et la Fondation Sukuzi se sont joints à Vivre en Ville, espérant que le REM sera «le début d’une spirale positive pour le transport collectif».

Mieux que le statu quo

«Entre le statu quo et le REM, on préfère le REM, mais c’est insuffisant», croit Steven Guilbeault, d’Équiterre, qui demande à Québec de se doter d’une Politique de mobilité durable.

Une position qui tranche avec celle de Coalition climat Montréal et Trainsparence qui réclamaient dimanche une commission parlementaire afin de présenter d'autres alternatives en transport en commun.

«Si on en fait une [commission parlementaire], faisons-la pour parler du déséquilibre total entre le financement du transport collectif et du réseau routier», a répondu M. Guilbeault, rappelant que les projets autoroutiers financés à 100 % par le MTQ, aboutissaient bien plus vite que ceux concernant les transports.

Projet incomplet

S’ils voient dans ce projet, une «occasion à ne pas laisser passer», les groupes estiment comme le BAPE que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) devra clarifier certains aspects.

«Dans un projet de plus de 5 milliards $ si on ne sait pas exactement ce que sera le cadre financier, ce n’est pas complet, rappelle Karel Maynard, de la Fondation David Suzuki. Mais on a confiance, car la Caisse semble vouloir régler les problèmes et faire des modifications», en référence aux trois nouvelles stations interconnectées avec le métro.

Mardi, la CDPQ affirmait que son projet entraînerait une hausse des contributions au transport collectif de 2 à 4 %. Ainsi, de 0,66 $ par passager-km pour les réseaux actuels en 2022, le coût par passager-km avec le train électrique serait entre 0,69 $ et 0,72 $.

Au cabinet du ministre des Transports, on confirme que le REM ira de l’avant tout en assurant que les autres dossiers de transport ne seront pas négligés.