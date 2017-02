Les Canadiens ont majoritairement dépassé leur budget des Fêtes

Vous trouvez le dernier relevé de votre carte de crédit trop élevé? Vous n'êtes pas seul. Un sondage de la Banque Royale (RBC) révèle qu'encore une fois, une majorité de Canadiens ont dépassé leur budget qu'ils s’étaient fixé pour le temps des fêtes.

Dans ce sondage de la RBC, qui a rejoint 2000 Canadiens, on y apprend que 51 % des répondants ont dépensé 403 $ plus que prévu.

«68 % des 18-34 ans ont dépassé leur budget qu’ils avaient fait pour Noël. Et plus on avance en âge, plus on est raisonnable», remarque Denis Dubé, porte-parole pour la RBC.

La bonne nouvelle c'est que les Canadiens apprennent de leurs erreurs!

Les consommateurs canadiens et québécois se sont fixé des objectifs précis pour 2017.

Le tiers d’entre eux prévoit mettre de l’argent de côté à intervalle régulier. Par exemple, 42 % vont réduire leurs dépenses de divertissement et 33 % choisissent de moins aller dans les cafés et restaurants.

Ces chiffres n'étonnent pas Martine Marleau, conseillère budgétaire à l’Association Coopérative d'Économie Familiale de l'Est de Montréal.

À ce temps-ci de l'année, les associations d'économies familiales sont débordées par toutes les demandes aux consommateurs qui cherchent de l'aide.

«Il ne faut pas se décourager et paniquer. Il faut prendre le temps de faire le point sur sa situation financière, ses dettes et son budget. Ne pas jouer à l’autruche», évoque-t-elle.

Les associations d’économie familiale donnent aussi des conseils à tous ceux qui veulent assainir les finances.

«Nous pouvons porter un autre regard sur les finances personnelles. Quand je reçois quelqu’un en entrevue, j’ai un regard neutre, sans implication émotive. C’est souvent plus facile», ajoute Mme Marleau.

Bref, même si les Fêtes de 2017 paraissent loin, ce n'est pas trop tôt pour les planifier en économisant maintenant ce que vous dépenserez dans 11 mois.