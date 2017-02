Les États-Unis veulent augmenter les dépenses militaires

Le secrétaire à la Défense James Mattis a donné ordre à ses services de préparer une augmentation des dépenses militaires dès 2017 pour renforcer les capacités de l'armée américaine, selon le Pentagone.

Il s'agira de financer notamment «l'accélération de la campagne contre le groupe Etat islamique» et de remédier aux «carences urgentes en capacité de combat», selon le mémorandum signé par le chef du Pentagone.

Pour 2018, le chef du Pentagone demande d'identifier les dépenses qui pourront être faites pour «reconstruire les capacités opérationnelles» de l'armée.

Il s'agira par exemple «d'acheter davantage de munitions cruciales», d'investir dans des armements «prometteurs» ou d'augmenter les effectifs, selon le mémorandum.

Le président Donald Trump a promis de «reconstruire l'armée américaine», en ligne avec son mot d'ordre de «rendre aux États-Unis leur grandeur».

Les militaires américains pointent régulièrement un certain sous-équipement au regard de l'ampleur des missions qui leur sont confiées, et l'usure de leurs armements après plus de 15 ans de guerre au Moyen-Orient.

Ils s'inquiètent également des investissements de la Chine et de la Russie dans des armements sophistiqués, qui font reculer selon eux la supériorité militaire américaine.

Profitant des retraits de troupes américaines d'Irak et d'Afghanistan, l'administration Obama avait réduit les dépenses militaires.

À 3,3% du PIB, et près de 600 milliards de dollars, elles restent toutefois de loin les plus importantes du monde, près de 3 fois supérieures à celle de la Chine qui est en deuxième place suivant le classement de l'institut suédois Sipri qui fait référence en la matière.