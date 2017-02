Mashteuiasht menace de poursuivre Québec et Ottawa

Mashteuiasth est sur le point d'envoyer une mise en demeure de 1,6 million $ aux gouvernements de Québec et d'Ottawa.

La communauté, située dans le comté du premier ministre Couillard, impute aux deux paliers de gouvernement le sous-financement de son corps de police.

En novembre 2015, la communauté avait menacé d'abolir son corps de police autochtone au printemps suivant. Le service était opéré avec un déficit accumulé de 1,6 million $ depuis 2009.

Québec et Ottawa avaient accepté de soutenir le maintien du corps de police, sans budget déficitaire, jusqu'en mars 2018, mais le remboursement demandé par le conseil de bande n'a toujours pas été réglé.

«Il y a eu des discussions, oui, mais rien n'a abouti de façon satisfaisante», précise le conseiller aux communications du conseil, Dave Casavant.

Le conseil de bande vient d'adopter, par résolution, l'envoi prochain d'une mise en demeure aux deux paliers de gouvernement. Les conseillers envisagent de s'adresser éventuellement au tribunal ce qui placerait Québec et Ottawa au banc des accusés.

«Ce qu'on prétend, c'est que les manquements des deux autres parties à leurs responsabilités de fiduciaire et d'honneur ont causé ce déficit accumulé», affirme M. Casavant.

Le programme de service de police des Premières Nations du gouvernement fédéral viendra à échéance en mars 2018, en même temps que l'entente provisoire entre la communauté amérindienne, Québec et Ottawa. Mashteuiasth juge que l'avenir à long terme des corps de police autochtones est en jeu.

«Toutes les communautés autochtones sont aux prises avec un mode de financement qui menace leur survie à long terme», dit le conseiller.

Le député fédéral de Roberval, le conservateur Denis Lebel, soutient que c'est aux deux gouvernements de prendre les mesures nécessaires. Québec, de son côté, attendra la mise en demeure avant de réagir.

«C'est inacceptable», a lancé le député de Lac-Saint-Jean, le péquiste Alexandre Cloutier. «C'est dans le comté de Philippe Couillard, qui avait dit l'an dernier qu'il réglerait le dossier et voilà qu'un an plus tard, rien n'a bougé. Le gouvernement se traîne les pieds.»