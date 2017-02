Tandem policier et travailleur social à Sherbrooke

L'Équipe mobile d'intervention formée d'un policier et d'un travailleur social a fait ses preuves et poursuivra donc son partenariat l'an prochain à Sherbrooke.

Sylvie Desautels, travailleuse sociale, et Mario Raymond patrouilleur n'avaient jamais imaginé faire équipe. Pourtant, le projet-pilote de l'Équipe mobile en intervention psychosociale leur a permis de mettre en commun leurs expertises lors d'interventions auprès de citoyens en crise ou qui souffrent de problèmes de santé mentale.

«On mène nos interventions beaucoup plus loin. On va comprendre pourquoi une personne ne va pas bien, pourquoi une personne prend un couteau et veut se faire mal», explique Mario Raymond, policier-patrouilleur.

«Je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait autant d'appels de nature psychosociale logés au 911», nous dit Sylvie Desautels, travailleuse sociale au CIUSSS de l'Estrie.

Depuis 8 mois, 115 personnes vulnérables ont reçu de l'aide. Le CIUSSS de l'Estrie et le service de police de Sherbrooke vont renouveler le projet pour une deuxième année.

«Avant, on aurait peut-être mis ces personnes en détention, ou on les aurait conduits à l'hôpital. Avec l'ÉMIP, on va sauver du temps à attendre l'ambulance, du temps à l'urgence psychiatrique», explique Danny Mc Connell, directeur Service de police de Sherbrooke.

«Ça nous a permis de sauver des transports en ambulance, d'augmenter les références et les prise en charge des personnes par des services et des programmes du réseau de la santé», explique Lyne Cardinal, directrice services généraux CIUSSS de l'Estrie CHUS

Sur le terrain, les policiers sont souvent confrontés à des situations de crise. Les problèmes de santé mentale font partie du quotidien.

«Les policiers au Québec, et au Canada aussi, font beaucoup plus de service en relation d'aide qu'on en faisait auparavant», ajoute M. Mc Connell.

L'équipe mobile d'intervention psychosociale est sur le terrain deux soirs par semaine. Ce qui permet une intervention rapide.

«On va se déplacer, prendre en charge les personnes qui sont dans le besoin et ensuite, on va évaluer le type de ressource qu'elle a besoin», ajoute M. Raymond.

Le projet-pilote va se poursuivre en attendant une équipe sur le terrain 7 soirs sur 7.