Trump pourrait-il être destitué?

Même s’il n’est en poste que depuis le 20 janvier, Donald Trump pourrait-il subir l’odieux d’une destitution?

«Ce n’est pas évident et c’est une procédure qui a été très rarement utilisée, rappelle Luc Lavoie, à l’émission «La Joute», à LCN. Il y a eu un certain Johnson, au 19e siècle, puis au 20e siècle, contre Richard Nixon, qui n’a jamais été destitué, puisqu’il a démissionné quand il a appris qu’il allait être battu. Et il y a eu le cas de Bill Clinton, où le Sénat a apposé son véto», relève-t-il.

Le processus de destitution se déroule en trois étapes: la première consiste en un vote par la Chambre des représentants à la majorité simple à partir d’une proposition déposée par l’un de ses membres et demandant la destitution du président.

Ensuite, il y a le procès comme tel en destitution au Sénat sous la présidence du juge en chef de la Cour suprême. Les sénateurs doivent finalement voter aux deux tiers des voix en faveur de la destitution.

«Du point zéro jusqu’à la destitution, vous voyez qu’il y a un long parcours et, à l’heure actuelle, les républicains sont majoritaires dans les deux Chambres. Même s’ils se tournent contre [Trump], ça va être très compliqué d’en arriver là, et c’est peut-être rêver que de penser que ça va se faire si rapidement que ça. Ce qui ne veut toutefois pas dire que ça ne se fera pas», estime Luc Lavoie.

Bernard Drainville partage l’avis de son coanalyste. «C’est vraiment de rêver un peu, beaucoup en couleurs que de penser, du moins actuellement, que les républicains, majoritaires, voteraient pour la destitution», insiste-t-il, tout en reconnaissant que le 45e président américain «court un peu après le trouble» en se comportant «en cowboy».

