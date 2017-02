«Tu cherches de l'attention»: Alexandre Champagne répond à ses détracteurs

La campagne de sociofinancement pour aider les victimes de l'attentat de Québec lancée lundi par Alexandre Champagne continue de récolter de nombreux dons, mais le jeune entrepreneur a reçu de nombreuses critiques.

Certains l’accusent de chercher de l’attention ou de financer le groupe terroriste Al-Qaïda. Hier, le jeune homme a tenu à répondre à ses détracteurs dans une publication Facebook aujourd’hui effacée.

«Je vais répondre une seule fois aux imbécillités que j'ai reçues suite à la mise sur pied de la campagne de financement pour aider les victimes de l'attentat de dimanche à la Grande Mosquée de Québec. Après ça j'en parle pu», écrit-il en amorce.

«Oui, mon souhait ultime serait d'être égorgé par un taliban aux côtés de ma famille et que les femmes soient oppressées au maximum, en plus de voir d'innocentes personnes mourir dans des attentats terroristes», réplique Champagne à ceux qui l’accusent de financer Al-Qaïda.

«J'ai jamais été capable de payer mon épicerie en "likes" donc non et après presque 4 ans sur les réseaux sociaux je peux vous assurer que ça prend plus que des likes pour me rendre heureux ou me procurer un revenu», ajoute-t-il en réponse aux internautes qui lui reprochent de ne vouloir que des «‘’likes’’ pour «passer à la tévé».

«Belle manière de sauver de l'impôt», «encore une vedette qui vit avec nos taxes», «donne donc de l'argent aux pauvres ou aux gens qui en ont vraiment besoin»; le jeune entrepreneur a énuméré toutes les insultes reçues dans sa publication.

D’abord fixé à 5000$, l’objectif a depuis été augmenté à 10 000$, puis à 15 000$, 20 000$ et est désormais établi à 35 000$. Au moment de mettre en ligne, plus de 34 000$ avaient été récoltés.