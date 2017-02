Un an de prison pour avoir initié aux contacts sexuels une fillette de la garderie de sa conjointe

Un homme qui profitait des «absences» de sa conjointe, une dirigeante en garderie familiale, pour «initier» une gamine à des contacts sexuels a écopé d’une peine de douze mois d’incarcération.

C’est à l’âge de trois ans et demi que la petite Léa (prénom fictif), alors en route pour la garderie, a dit à sa maman que Patrick Gingras «mettait son pénis sur sa pitoune». Des gestes qui ont été commis à plus d’une reprise et qui ont laissé des séquelles chez la petite.

D’ailleurs, lors du passage de Gingras devant la juge Christine Gosselin, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me François Godin a tenu à préciser que la suggestion de sentence faite de façon commune tenait compte du plaidoyer de culpabilité de l’accusé.

Risque de récidive amoindri

«On y accorde un poids plus grand puisque ce plaidoyer fait en sorte que l’enfant ne sera pas obligé de venir témoigner», a souligné Me Godin.

Il a également mentionné au tribunal que Gingras, depuis son arrestation, prenait un médicament pour «contrôler ses pulsions sexuelles» et, qu’en raison de cela, le risque de récidive était amoindri.

L’avocat de Gingras, Me Fabien Jean, a aussi précisé que la suggestion de sentence tenait compte du fait qu’à la suite des accusations, l’homme avait perdu la garde de ses enfants, sa conjointe et le travail qu’il effectuait depuis 27 ans.

En plus de la peine, Gingras devra respecter une période de probation de trois ans au sortir de prison et s’enregistrer au registre des délinquants sexuels à perpétuité.

Avant de prendre le chemin de la détention, l’homme s’est excusé à la maman de la fillette présente dans la salle.