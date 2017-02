Un Instagram version Lego pour les enfants

La compagnie Lego a lancé une nouvelle application de partage de photos destinée spécialement aux enfants.

«Lego Life», disponible dans l’App Store et dans Google Play, est un réseau social qui permet aux enfants de prendre des photos ou des vidéos de leurs créations Lego et de les partager avec leur réseau. Comme il s’agit d’une application destinée aux enfants, celle-ci comporte plusieurs niveaux de sécurité. Lors de la création du compte, l’adresse courriel d’un parent est exigée. L’enfant ne peut utiliser son vrai nom, on lui assignera plutôt une combinaison de trois mots comme nom d’utilisateur.

La compagnie assure qu'une équipe de modérateurs hautement actifs est responsable de la section commentaire ainsi que du contenu publié sur sa plateforme.

Lors de sa première expérience sur l’application, l’enfant sera exposé à un fil de publications d’utilisateurs choisis aléatoirement et de contenus créés par Lego.

Il peut alors suivre des utilisateurs, à la suite de quoi un algorithme lui proposera de nouvelles publications qu’il sera susceptible d’apprécier.