Une cérémonie en mémoire des victimes de l’attentat de Québec à Trois-Rivières

L’attentat survenu dans la mosquée de Québec dimanche dernier ne secoue pas que les pratiquants musulmans. L’Église catholique organise une cérémonie en mémoire des victimes au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap jeudi soir et se questionne sur sa sécurité.

Sans tomber dans la paranoïa, plusieurs en viennent au constat que la menace est désormais omniprésente. C’est le cas au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap qui reçoit 400 000 visiteurs chaque année, dont 40 000 en 10 jours lors du Festival de l’Assomption.

La sécurité autour de cet événement ne sera pas revue entièrement, mais certaines questions sont à l’étude.

«On y pense, parce que les enjeux de sécurité sont importants, a affirmé le recteur du sanctuaire, Pierre-Olivier Tremblay. C’est la première fois dans l’histoire du Canada qu’il y a eu un crime haineux commis dans un moment de prière. Ce n’était jamais arrivé avant, alors oui ça nous remet en question tout le monde.»

Face à la tragédie; il semble qu’on laisse tomber les barrières et que l’on met de côté les croyances. Dans la tradition catholique, le 2 février est la fête de la lumière. Il y aura une vigile et un recueillement aux bougies au petit sanctuaire. Durant une heure, il y aura silence et prière.

Le recteur du Sanctuaire assure que tous sont les bienvenus, qu’importe la croyance. Le sanctuaire tend la main aux musulmans de la région

«C’est dommage qu’on ait besoin de drame pour se rassembler, a-t-il dit. Je connais des gens d’autres croyances et on a tellement de choses en commun. On ne mélange pas toutes les religions, mais on est capable de se parler, de se rencontrer. On a tellement à mettre en commun pour le bien de l’humanité.»

Le recteur invite les gens à prier à la fois pour les victimes et leur famille, mais aussi pour Alexandre Bissonnette, l’auteur présumé de l’attentat.