Accident mortel sur la 122: le coroner blâme un déneigeur

Le coroner estime que la négligence d’un entrepreneur en déneigement est à l’origine d’un accident qui a causé la mort d’une adolescente dans la région de Drummondville dans le Centre-du-Québec l’an dernier.

Dans son rapport publié jeudi, le coroner Yvon Garneau indique que l’entrepreneur engagé par le ministère des Transports était tenu de s’assurer que les routes étaient sécuritaires et que s’il avait respecté les normes de son contrat, l’accident ne serait fort probablement pas survenu.

«À la lumière des faits et données disponibles, il est possible de relever des manquements importants aux obligations contractuelles d’entretien de cette route», a écrit Me Garneau.

Le coroner estime que les quantités d’abrasifs requises et les délais de temps entre les passages des camions comportaient des lacunes.

Lors de l’accident survenu sur la 122 en mars 2016, la route était recouverte uniformément de 2 à 3 cm de glace. Même les services d’urgence ont eu de la difficulté à intervenir en raison de la chaussée extrêmement glissante. Le premier patrouilleur arrivé sur les lieux affirme avoir lui-même dérapé.

L’entrepreneur a d'ailleurs été visé par une sanction en raison de la mauvaise application de son contrat avec le MTQ.

Selon les règles en vigueur, le prestataire de services doit effectuer le déglaçage de la chaussée au moyen de fondants «dès le début, pendant et après la précipitation ou la poudrerie, ou lorsque les conditions climatiques l’exigent».

«Il faut rappeler que l’entrepreneur a une obligation de résultat», a déclaré le coroner qui précise que les prévisions météorologiques avaient été transmises à l’entrepreneur le soir précédent le drame.

L’adolescente se rendait à l’école

Océane Pagé-Dufour, âgée de 14 ans, était assise sur la banquette arrière lorsque la voiture conduite par sa grande sœur a dérapé sur la glace. Une voiture qui roulait en sens inverse a foncé sur le côté de leur véhicule, précisément là où se trouvait Océane. La soeur qui conduisait et une autre sœur, assise sur le siège avant, ont été épargnées. Le drame est survenu vers 7 h 45, alors qu’Océane se rendait à l’école.