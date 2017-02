Agropur annonce l'acquisition des actifs de Scotsburn

Agropur annonce qu'elle vient de compléter l'acquisition des actifs de Scotsburn Cooperative Services Limited, bonifiant ainsi sa présence sur le marché de la crème glacée et des friandises glacées.

L'entente porte sur les usines de Truro en Nouvelle-Écosse et de Lachute au Québec, qui fabriquent plus de 50 millions de litres de produits laitiers congelés par année, ainsi que sur la marque Scotsburn. Les activités acquises représentent des ventes annuelles totales de plus de 150 millions de dollars.

« Je suis très heureux de compléter cette transaction qui s'inscrit dans l'objectif de regrouper les actifs de transformation entre les mains des producteurs de lait », a déclaré monsieur Serge Riendeau, président d'Agropur, la plus importante coopérative laitière au Canada,.

La transaction conclue est la meilleure solution pour assurer l'avenir des activités locales de production et de transformation laitières, estime pour sa part Robbie MacGregor, président du conseil d'administration de Scotsburn Ice Cream Company.