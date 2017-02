Cri d’alarme de Katimavik

À moins d’un coup de pouce du fédéral d’ici mars prochain, le programme Katimavik devra cesser ses activités, a fait savoir jeudi le conseil d'administration.

Créé en 1977, Katimavik est un programme qui encourage les jeunes âgés de 17 à 21 ans à donner de leur temps à des programmes communautaires.

L’organisation a dit jeudi ne pas avoir eu de réponse du gouvernement Trudeau aux différentes tentatives de communication entreprises au courant de la dernière année. On soutient pourtant qu’avant d'entrer en poste en octobre 2015, Justin Trudeau avait «affirmé qu'il désirait rétablir Katimavik».

«Depuis que le précédent gouvernement fédéral a retiré le financement de Katimavik en 2012, l'organisme a utilisé ses propres ressources limitées pour entreprendre des programmes pilotes axés sur le développement des jeunes autochtones. Malgré les conditions financières difficiles, les programmes se sont avérés être très prometteurs avec des résultats positifs.»

Avec katimavik, plus de 35 000 jeunes ont acquis de l’expérience communautaire à travers le pays en travaillant bénévolement auprès de différentes organisations.

Le conseil d'administration a dit garder espoir d’un engagement officiel d’Ottawa avant le 31 mars 2017.

«La réconciliation entre autochtones et non autochtones est au cœur de notre philosophie et de notre nouvelle structure organisationnelle, c'est également une priorité pour le 150e anniversaire du Canada, afin de rendre notre pays juste et équitable», a souligné Saga Williams, vice-présidente du C.A..