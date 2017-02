BCE hausse son bénéfice de 13,1% en un an

L’entreprise BCE a connu une solide année 2016 avec une hausse de son bénéfice net de 13,1 %.

Au final, BCE a conclu l’année avec un bénéfice net de 3,087 milliards $, contre 2,73 milliards $ en 2015. Ses revenus ont atteint 21,7 milliards $, contre 21,5 milliards $ en 2015, ce qui représente une augmentation de 1 %.

Le géant des télécommunications a aussi vu grimper son nombre d’abonnés l’an dernier avec 240 000 clients supplémentaires pour son service Télé Fibe ou ses services Internet. Bell Canada a aussi gagné 315 000 abonnés pour ses services sans fil, en hausse de 19 % par rapport à 2015.

«Le succès remporté sur le marché par les services de niveau supérieur de Bell, et la croissance rapide de l'utilisation de ces services par les clients [...], ont entraîné une solide croissance des produits des activités ordinaires», a déclaré jeudi George Cope, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada.

Dans la foulée de l’annonce de ses résultats financiers, BCE a aussi annoncé une augmentation de son dividende par action ordinaire de 5,1 %. Le dividende passe donc de 2,73 $ à 2,87 $ pour le premier trimestre de 2017.

De façon plus spécifique, le quatrième trimestre de 2016, dont les résultats ont été dévoilés jeudi, s’est terminé avec un bénéfice net de 657 millions $, comparativement à 496 millions $ lors de la période correspondante l’année précédente.

En dévoilant ses résultats, BCE a indiqué qu’elle s’affairait à conclure l’achat de Manitoba Telecom Services d’ici la fin du mois de mars. Le CRTC avait donné son feu vert à la transaction de 3,1 milliards $ en décembre dernier.