Bernier veut geler et revoir la péréquation

Le député fédéral Maxime Bernier veut s’attaquer à la péréquation «injuste et inefficace» en gelant les montants remis annuellement aux provinces les plus pauvres, le temps de revoir le programme.

Le candidat dans la course à la direction du Parti conservateur veut ainsi mettre fin aux «effets pervers» du programme canadien créé en 1957 qu’il décrit comme une «trappe à pauvreté».

Un gouvernement conservateur sous sa gouverne mettrait ainsi sur pied un comité parlementaire qui aurait pour mission de revoir la formule de péréquation selon certains grands principes, à savoir l’équité, le respect de la Constitution et le respect des contribuables.

Il souhaite que cette future formule de péréquation ait pour effet d’inciter les provinces à développer leurs richesses.

«Un mythe circule selon lequel la péréquation a au moins l’avantage d’aider économiquement les provinces moins fortunées. Mais c’est plutôt le contraire. Ce système a créé une trappe à pauvreté qui les empêche de se développer à leur plein potentiel», soutient M. Bernier.

Il ajoute que les «plus grandes victimes» du programme de péréquation sont les citoyens des provinces qui en reçoivent depuis des décennies, comme le Québec et les Maritimes.

Il déplore que le Québec soit la province qui ait reçu le plus d’argent cette année, soit 10 milliards $ sur un total de 18 milliards. Il note toutefois que, toutes proportions gardées, les autres provinces visées recevaient plus d’aide du fédéral par habitant.

M. Bernier regrette ainsi que l’Alberta, durement touchée par l’effondrement des prix du pétrole, n’ait pas encore reçu de péréquation même si elle finance le programme. Il critique le fait que la formule de péréquation se base sur des données datant de deux ans.

«Les Albertains souffrent, mais ils sont toujours obligés d’aider d’autres provinces, dont les économies sont en meilleur état, à financer leurs programmes sociaux. C’est injuste», déplore-t-il.

Il reproche aussi à la formule actuelle d’avoir pour critères les recettes provenant de l’exploitation des ressources énergétiques, sans traiter ces ressources de la même manière.

«Dans le cas de l’hydroélectricité, elle n’utilise pas la valeur marchande de l’électricité produite au Québec et au Manitoba, mais plutôt le taux subventionné auquel elle est vendue sur les marchés locaux. Pour cette raison, ces deux provinces semblent plus pauvres qu’elles ne le sont en réalité et obtiennent plus d’argent de la péréquation qu’elles ne le devraient», estime-t-il.