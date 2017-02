Beyoncé bat un record sur Instagram avec l’annonce de sa grossesse

La chanteuse américaine Beyoncé a surpris tout le monde hier soir en annonçant qu’elle et son mari Jay Z attendaient des jumeaux. Sur la plateforme Instagram, elle a partagé une photo dévoilant son ventre rond.

«Nous aimerions partager notre amour et notre bonheur, a-t-elle écrit en légende. Nous avons été bénis deux fois. Nous sommes incroyablement reconnaissants que notre famille s’agrandisse de deux nouveaux membres, et nous vous remercions pour les bons vœux. Les Carters.»

Moins de huit heures plus tard, le cliché de Beyoncé avait récolté 6,33 millions de «J’aime» et 334 000 commentaires et le compteur a continué d’augmenter.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la photo culmine à 7,2 millions de «J’aime» et 364 000 commentaires et explose clairement le record établi par Selena Gomez. En juin dernier, un cliché d’elle en train de siroter une boisson gazeuse a rassemblé 6,3 millions de «J’aime» et 250 000 commentaires.

Beyoncé reste toutefois derrière côté nombre d’abonnés. La reine incontestée en la matière reste Selena Gomez avec 108,4 millions de fans. La nouvelle maman reste aussi derrière Taylor Swift et Ariana Grande qui affichent respectivement 96,8 millions et 95,4 millions d’abonnés.

Avec sa publication sur Instagram, Beyoncé a en tout cas fait des heureux, à commencer par sa mère, Tina Lawson. Elle a partagé une photo de sa fille quand elle était petite et a fait part de son soulagement à ne plus devoir cacher ce secret.

«WOW, je n’ai plus à garder le secret. Je suis tellement heureuse, Dieu est bon avec cette bénédiction des jumeaux. Merci à tous pour vos beaux messages, ils sont vraiment très appréciés», a écrit la mère de Beyoncé.