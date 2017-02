Les jumelles Stéphanie et Sabrina Barabé, qui ont annoncé publiquement leur homosexualité en dévoilant le vidéoclip de leur nouvelle chanson, ont raconté leur cheminement en entrevue avec Denis Lévesque.

«C’est un parcours qui se vit à travers des étapes qui sont nécessaires dans la vie, explique Sabrina. On était juste rendues là en même temps tout simplement.»

Jeudi, les deux sœurs, qui ont toutes deux été candidates à l’émission La Voix, ont mis en ligne le nouveau vidéoclip de leur chanson «L’un pour l’autre». La vidéo raconte l’histoire d’une femme en couple avec un homme qui décide de laisser son conjoint pour vivre avec une femme. Les deux chanteuses soutiennent qu’elles se voyaient mal répondre aux questions concernant ce nouveau clip sans dire la vérité.

«C’est mon histoire, poursuit Sabrina. J’ai décidé de la mettre par écrit. C’est à ça que ça sert la musique, de juste laisser sortir les émotions, de le partager librement au public.»

Même si elles n’ont pas vécu leur questionnement en même temps et de la même façon, elles sont arrivées à un moment dans leur vie où elles étaient toutes les deux à l’aise d’en parler publiquement.»

«On se sentait prêtes. Les deux en même temps. J’ai commencé à avoir des questionnements au secondaire. Je n’ai pas eu peur d’en parler à mes parents, ce sont des gens qui sont très ouverts d’esprit, puis à elle [Stéphanie] aussi.»

«Je la ressentais beaucoup dans ses questionnements, poursuit Stéphanie. Ça ne nous a pas surpris ni moi ni mes parents, quand elle nous l’a annoncé, parce qu’on la voyait aller, on la voyait se questionner. Moi, j’étais contente pour elle quand elle s’est vraiment assumée. Je ne pense pas que j’étais rendue là à ce moment-là. J’avais des petits questionnements, mais je n’y portais pas trop attention, peut-être que je n’étais pas aussi ouverte à y porter attention.»

Il a fallu plusieurs années avant que Stéphanie annonce à ses proches qu’elle était elle aussi homosexuelle.

«On vit dans une société qui a des barèmes, qui a des rêves pour la société, dit-elle. Très jeune, on nous vend une image de la femme avec un homme, qui se marie à un certain âge, qui va avoir des enfants et qui va acheter une maison. Ces clichés-là, on se les met nous-mêmes dans notre tête. Je pense que je les avais ces rêves-là pour moi-même et j’avais du mal à me dire que ça serait autre chose. Ça prend un temps pour l’accepter, mais aussi pour le dire aux parents.»

Malgré tout, Stéphanie n’a pas abandonné ses aspirations. «C’est autre chose, parce que je n’ai pas fait de croix sur le fait de me marier un jour, le fait d’avoir des enfants, d’avoir une maison. Je me suis juste dit : "Le rêve est encore là, il a juste pris une autre direction"».

Et à ceux qui voudraient insinuer qu’elles font cette déclaration dans le but d’obtenir de la visibilité, Sabrina réplique : «Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui vont penser qu’on veut faire un "stunt" avec ça. Si c’est ça qu’on avait voulu faire, on l’aurait fait alors qu’il y avait 3 millions de téléspectateurs qui nous regardaient à La Voix ou même avant de sortir l’album. Ce n’est absolument pas en rapport avec ça. Il fallait que les deux, on suive les étapes normales de notre parcours.»