Comprendre notre relation personnelle avec l’alcool

Participer au défi «28 jours sans alcool» de la Fondation Jean-Lapointe, une bonne idée? Absolument, soutient notre pharmacien en résidence Jean-Yves Dionne.

«Je trouve que c’est très, très intéressant comme défi ne serait-ce que pour l’expérience de le faire et en plus vous allez économiser».

Pourquoi un défi?

Comme le précise la Fondation Jean-Lapointe, le but premier du défi est de sensibiliser la population à la place que l’alcool prend notre vie.

«Le fait de couper l’alcool pendant un temps, ça permet d’objectiver notre relation avec l’alcool. Est-ce que c’est un plaisir ou c’est une dépendance et j’en ai besoin? Donc la seule façon de le savoir c’est de couper, parce que si je n’arrête pas de boire de l’alcool je ne le saurai pas à moins de vraiment faire une introspection».

De plus, les consommations alcoolisées représentent une quantité non négligeable de calories et de sucre. Pour une personne qui a des problèmes à maintenir ou atteindre un poids santé, réduire ou éliminer la consommation d’alcool est une façon simple et efficace d’y arriver.

«Si vous avez un problème à maintenir ou à atteindre un point santé, l’alcool peut être la première chose à éliminer relativement facilement et vous allez voir assez rapidement que sans rien changer dans votre alimentation, votre poids sera plus facile à maintenir».

Déroger à la norme

Refuser un verre pendant une soirée entre amis peut parfois être vu comme une dérogation à la norme sociale, mais le pharmacien est clair: on ne devrait pas avoir à justifier la raison pour laquelle on ne prend pas d’alcool.

«La meilleure chose à faire c’est de remplacer par d’autre chose, vous pourriez manger quelque chose qui va satisfaire ce besoin énergétique», précise M. Dionne.