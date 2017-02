Deux organismes de lutte contre le cancer forcés de fusionner

Faute de recevoir suffisamment de dons, la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), les deux plus importants organismes de lutte au cancer au pays, vont annoncer leur fusion vendredi, a révélé le «Globe and Mail».

La nouvelle entité formée par les deux organismes de bienfaisance opérera sous le nom de Société canadienne du cancer.

Selon des données diffusées par le «Globe», la SCC a vu ses revenus passer d’un sommet frôlant les 224 millions $ en 2013 à 180,3 millions $ en 2016.

Bien que moins importante en nombre absolu, la chute s’avère proportionnellement plus marquante du côté de la FCCS, qui est passée de 53,6 millions $ en 2012 à 36,1 $ en 2016.

Entre 2012 et 2016, la SCC a dû puiser dans ses réserves de 151 millions $ pour maintenir ses services et aides financières à des programmes de recherche, si bien qu’elles ont diminué à 76,1 millions $.

En fusionnant, les deux organismes espèrent économiser sur leurs frais de fonctionnement, ce qui leur éviterait d’avoir à couper dans leurs services.

L’homme chargé de superviser la fusion, Robert Lawrie, a indiqué au «Globe» que ce n’est qu’un début pour la SCC. «Ce que nous faisons est le premier pas longtemps repoussé de la consolidation du secteur de la charité liée au cancer», a-t-il indiqué.

Quatre autres groupes ont déjà entamé des pourparlers avec la nouvelle entité en vue d’une fusion, a noté M. Lawrie, en précisant qu’il existe près de 300 organismes de bienfaisance liés au cancer au Canada.