Enquête pour propos haineux au Saguenay

La Sécurité publique de Saguenay enquête sur un citoyen qui aurait tenu des propos haineux sur les réseaux sociaux.



Ces propos seraient reliés à l'attentat survenu à Québec dimanche.



C'est une information du public qui a mis les policiers sur sa trace. L'enquête s'effectue en collaboration avec la GRC et la SQ.



On ne connaît pas cependant la nature des propos qui ont été tenus et aucune information sur la personne qui fait l'objet de cette enquête n’a été transmise.