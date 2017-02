La renaissance de Wyclef Jean

Pour souligner ses 20 années de carrière solo, Wyclef Jean promet une année «remplie de surprises». Le coup d’envoi des célébrations sera officiellement donné la semaine prochaine avec la sortie de J’ouvert, un nouvel EP mettant un terme à sept ans d’absence. «Tout est différent aujourd’hui. Je sais réellement qui je suis», confie-t-il.

La patience des fans de Wyclef Jean a été mise à rude épreuve durant les sept dernières années. Et le chanteur en est conscient. «Sept ans. C’est très long», atteste-t-il.

Mais elle s’apprête à être récompensée. Wyclef Jean se sent désormais d’attaque, prêt à se retrouver à nouveau sur les tablettes des disquaires, dès vendredi prochain. «La musique, c’est comme un océan. Parfois, on doit sortir de l’eau et regarder les vagues. Et, récemment, je me suis dit qu’il était temps de retourner me mouiller», illustre-t-il.

Le «Journal de Montréal» a rencontré l’ancien leader des Fugees à l’occasion d’un passage éclair dans la métropole, la semaine dernière, pour promouvoir «J’ouvert».

Mettre la table

Afin d’effectuer ce retour en douceur, le chanteur a choisi d’abord de lancer un EP. Cet opus servira à mettre la table pour son prochain album, «The Carnival Vol. III: Road to Clefication», dont l’arrivée est prévue pour l’automne prochain.

«Après une aussi longue absence, je voulais commencer par une entrée, histoire de préparer les fans pour le plat de résistance qui s’en vient. Ils sauront mieux à quoi s’attendre», confie Wyclef Jean, tout sourire.

Malgré son absence prolongée des palmarès, le chanteur ne ressent aujourd’hui aucune pression face à un retour sur disque. En fait, Wyclef Jean semble plus confiant que jamais. «Le streaming m’a permis de voir que je suis toujours aussi connecté avec mes fans. Si je n’avais eu que quelques clics ici et là, j’aurais toutes les raisons du monde de m’inquiéter. Mais ce n’est pas le cas. Alors je suis zen», confie-t-il. En effet, le premier extrait, Hendrix, compte déjà plus de 6 millions d’écoutes sur Spotify. Le vidéoclip a quant à lui été vu à plus de 110 000 reprises sur YouTube.

Souvenirs du « hood »

Cette nouvelle proposition est tout de même plutôt costaude pour un EP; la version régulière sera composée de 10 pièces, tandis que la version dite «de luxe» en comptera 14. Ceux qui s’offriront cette dernière pourront, entre autres, y entendre une reprise de «Ne me quitte pas», chanson phare du répertoire de Jacques Brel. Une pièce dont les premières notes suffisent à ramener Wyclef Jean en enfance, à Brooklyn, où «dans le hood», comme il se plaît à dire. «Je m’en souviens comme si c’était hier. Je revois ma mère, occupée à faire le ménage en écoutant la chansonnette française. Alors je me mettais à imiter ce que j’entendais. Tout ce que je voulais, c’était la faire rire. Et ça fonctionnait particulièrement bien avec Jacques Brel», relate-t-il en souriant.

«J’ouvert» sera disponible dès le 3 février.