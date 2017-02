Le cas du petit Douglas trouve écho à Québec

Le cri du coeur de la mère du petit Douglas Dion, 3 ans et demi, qui présente de sérieuses déficiences a eu des échos à Québec.

Le député de Sherbrooke et ministre Luc Fortin se dit sensible au défi que se doit de relever Alexandra Dion, la maman de Douglas.

«Je suis un père de famille, j'ai trois enfants. Trois enfants en santé. Ce n'est malheureusement pas le cas de son petit garçon», explique le député.

Elle espérait obtenir le fameux supplément accordé à un parent d'enfant sévèrement handicapé, mais on le lui a refusé.

Douglas, le dernier de ses trois enfants montre des déficiences sévères. Il ne marche pas, ne parle pas, ne voit pas, est polyallergique, et est suivi par une douzaine de spécialistes de la santé. Il demande une surveillance 24 heures sur 24.

Inquiète de flancher, Alexandra, qui doit renoncer à l'idée de retourner sur le marché du travail, a porté sa cause sur bien des tribunes.

Le député et ministre Luc Fortin dit avoir demandé une révision du dossier «On veut voir qu'est-ce qui a été problématique. À ce stade-ci, on ne peut pas savoir ce qui a fait en sorte que la demande a été refusée. Alors c'est pourquoi on a demandé un état de situation auprès de mon collègue Sébastien Proulx», ajoute le ministre.

Il confirme, comme au bureau du ministre de la Famille, que l'on assurera un suivi attentif de ce dossier.