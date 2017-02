Le CISS fait le point sur les découvertures de services

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent se montre rassurante quant au manque de spécialistes dans certains de ses établissements. C'est le cas actuellement à l'Hôpital de Matane qui se retrouve sans anesthésiste pour une période de deux semaines. La situation s’ajoute à celle vécue pendant la période des Fêtes, où l’établissement s’était retrouvé sans chirurgien pendant quelques jours.

Le CISSS soutient que c'est une réalité vécue dans la région depuis de nombreuses années, et que le recrutement de médecins spécialistes est un problème récurrent. Dans la région, le recrutement d’anesthésistes et de chirurgiens serait particulièrement ardu. Au cours de la dernière année, dans tous les établissements du Bas-Saint-Laurent, le CISSS enregistre un taux de 3% de découverture en anesthésie, et 2% en chirurgie générale.

«Ce n’est pas un phénomène nouveau. Cela existait bien avant la création des CISSS. C’est une réalité propre aux régions de par le fait qu’il y ait une pénurie d’effectifs médicaux. On essaie, évidemment, de gérer la situation le mieux possible. On a mis en place des corridors de service qui ont été pensés depuis des années. Donc, quand on se résout à déclarer une découverture médicale, eh bien on agit en conséquence pour que les gens aient des soins rapides et de qualité.», soutient le Dr Jean-Christophe Carvalho, directeur des Services professionnels du CISSS Bas-St-Laurent.

Pour ce qui est des deux cas à Matane, la direction du CISSS soutient que ces découvertures médicales étaient prévues, et que les rendez-vous à l’horaire ont été déplacés en conséquence.

Actuellement, 77% des postes d’anesthésistes sont comblés dans le Bas-Saint-Laurent. Des départs à la retraite sont toutefois prévus, ce qui pourrait compliquer le recrutement. À l’échelle nationale, il manquerait un total de 40 anesthésistes. Seule une dizaine de diplômés sortent des bancs d’école chaque année, ce qui est trop peu pour pallier à la demande.

Par ailleurs, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie confirme qu'il pourrait y avoir une rupture de service en anesthésiologie entre le 10 et le 16 février à l'Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts.

Les deux anesthésiologistes de l'établissement ne seront pas sur place pendant cette période, ce qui pourrait occasionner des transferts de patients à l'hôpital de Matane et de Gaspé selon les cas.

La direction du centre intégré précise qu'elle poursuit ses recherches pour trouver des remplaçants, et ne mettra en place son plan de contingence qu'à la toute dernière minute, au besoin.