Le nouveau jeu dangereux qui enflamme le web

Un étrange et très dangereux «défi» aux proportions inquiétantes a fait un retour marqué sur les médias sociaux au cours des dernières semaines.

Le «salt and ice challenge» a déjà envoyé plusieurs jeunes dans les hôpitaux, en raison de brûlures causées par le froid.

Le défi qui existe sur le web depuis plusieurs années semble avoir pris une nouvelle proportion. Des adolescents, et même des enfants, se filment pendant le défi et prennent en photo le résultat de la blessure.

Selon de nombreux médias américains et britanniques, des incidents sérieux se sont produits.

Le défi est assez simple. Les jeunes doivent placer du sel sur leur peau, et y ajouter ensuite de la glace. Le sel abaisse la température de la glace jusqu’à -17 degrés Celsius. Le résultat de ce froid intense sur la peau est semblable à celui d’une engelure.

Ceux qui s’infligent de telles blessures ne réalisent pas toujours qu’ils peuvent ainsi créer une brûlure au deuxième degré.

Le jeu est d’autant plus dangereux puisque les jeunes tentent de garder ce mélange très froid sur la peau le plus longtemps possible, malgré la douleur.

En Grande-Bretagne, où le plus de cas sont rapportés récemment, la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants a émis un avertissement très sérieux s’adressant aux parents, les informant de ce phénomène.

La société invite les parents à rester vigilants quant aux activités de leurs jeunes sur Internet.