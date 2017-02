Le sous-traitant Delastek fournirait des pièces expérimentales à Bombardier

Les représentants du syndicat Unifor soupçonnent que des pièces qui entrent dans l'assemblage des appareils CSeries de Bombardier en soient encore au stade expérimental.

En conférence de presse jeudi, le syndicat s'explique mal comment Bombardier arrive à construire un appareil avec des pièces qui en seraient, selon les dires du sous-traitant Delastek, à l'étape de la recherche et du développement. D'autant plus, que selon des informations obtenues par le syndicat, l'usine d'assemblage des CSeries est en mode production et non pas mode expérimental.

De source sûre, «on nous confirme que les pièces envoyées par Delastek à Bombardier servent à produire les CSeries. Dans les circonstances, comment peut-on prétendre qu'on est encore dans la recherche et développement?», a questionné Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Il faut préciser qu'un conflit de travail oppose présentement Unifor à Delastek depuis le 1er avril 2015 et que l'un des enjeux majeurs de cette grève concerne le départage entre le moment où le travail de recherche et développement commence et où il se termine pour passer au mode production.

La semaine dernière, lors d'une visite d'inspecteurs du ministère du Travail afin de vérifier la présence de briseurs de grève, les employés sur place ont affirmé produire des pièces pour la CSeries entre autres, mais « que ces pièces étaient toutes en recherche et développement ».

Pour le syndicat cependant, il apparaît difficile de croire que des pièces produites pour les CSeries en soient encore à l'étape de la recherche et développement.

«Un expert en la matière m'a déjà dit, confidentiellement, que dans le milieu, lorsqu'on dit qu'un appareil passe à l'essai et part en vol, on ne parle plus de recherche et développement, sinon on risquerait des vies», a indiqué M. Gagné.

Malgré des demandes adressées sur cette question à Bombardier, aucune réponse n'a été fournie par l'entreprise qui dit ne pas vouloir se mêler d'un conflit de travail. «Ils ont malgré tout une responsabilité dans cette chaîne de production, c'est trop facile de ne rien répondre», a condamné pour sa part Luc Deschênes, représentant national au dossier.