L’enquête sur les femmes autochtones disparues étendue aux hommes?

L’enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées, qui doit commencer à entendre des témoins au printemps, pourrait être étendue aux hommes et aux garçons victimes de violence, a rapporté le réseau autochtone APTN plus tôt en janvier.

Selon le porte-parole de l’Enquête nationale Michael Hutchinson, les commissaires vont prendre au sérieux des témoignages apportés par les hommes victime de violence.

«Ce qui arrive aux hommes et aux garçons peut être examiné sans ternir l’enquête sur les femmes disparues ou assassinées», a confié Ernie Cray, le chef de la Première Nation Cheam, en Colombie-Britannique, à APTN.

Selon la Gendarmerie royale du Canada, environ 1200 femmes autochtones sont disparues ou ont été tuées depuis les années 1980. L’ex-ministre de la Condition féminine et actuelle ministre du Travail, Patty Hadju, a toutefois déjà évoqué qu’il y aurait jusqu’à 4000 cas.

Des statistiques diffusées par APTN montrent toutefois que, pendant la même période, les hommes ont représenté 71 % des morts d’autochtones au pays.

Prévue du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018, l’Enquête nationale est dotée d’un budget de 54 millions $.