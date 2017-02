Les débats identitaires reprendront après le recueillement

Bien que le premier ministre Philippe Couillard assiste jeudi aux funérailles de trois des victimes de l’attentat de Québec, le caucus du Parti libéral du Québec se tient jeudi comme prévu. Les libéraux se préparent à la prochaine session parlementaire durant laquelle la question des débats identitaires devrait ressurgir rapidement dans les débats.

«Je pense que c’est une semaine où on réfléchit, a souligné Philippe Couillard. On essaie de ne pas trop parler rapidement. On se recueille avec la communauté. Par la suite, bien sûr, il y aura les débats habituels.»

Ce caucus est prévu à l’agenda depuis plusieurs semaines. Les libéraux ont tenu à démontrer que les affaires courantes se poursuivaient malgré la tragédie. Les ministres et les députés s’assureront de compléter leur préparation durant les deux prochains jours.

Notamment, le projet de loi 62 est à l’étude. Celui-ci vise à recevoir et à donner les services de l’État à visage découvert. Le Parti libéral assure toutefois ne pas vouloir aborder ce sujet promptement.

«Je crois qu’il est tout à fait normal que ce ne soit pas le premier sujet que nous abordions durant cette semaine marquée par une tragédie épouvantable», a affirmé Stéphanie Vallée, ministre de la Justice.

La question du registre québécois des armes à feu sera également un sujet important. Le gouvernement est toujours en attente des données du fédéral.

«Les services policiers ont la connaissance de certaines armes, mais pas des armes d’épaule. Ils l’auront lorsqu’on aura mis en place le registre au Québec, a dit le ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux. Mais je répète que ce n’est pas l’unique outil pour prévenir ce type de tragédie.»

Le caucus se poursuit jusqu’à vendredi. Toutefois, il pourrait être écourté en raison de la cérémonie en mémoire de trois des victimes de l’attentat qui se tiendra au Centre des congrès de Québec dès 11h demain.