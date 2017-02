Les jumelles Barabé font leur coming-out

Selon les jumelles Barabé, la sortie du clip de leur chanson «L’un pour l’autre» représentait l’occasion idéale d’annoncer qu’elles sont gaies. Pour parler de l’amour entre deux femmes, elles ont cru bon de faire leur «coming-out», apprend-on dans «Échos Vedettes».

Candidates lors de la première édition de «La Voix», Sabrina et Stéphanie ont mûrement réfléchi leur décision.

«On est arrivées à un point où, toutes les deux, on se sentait prêtes à le dire publiquement, ont-elles confié. On en est là dans nos parcours de vie. Et on a envie de dire la vraie histoire derrière le vidéoclip, d’être intègres face à ça.»

Les sœurs ont pu compter l’une sur l’autre quand est venu le temps de révéler leur identité sexuelle à leurs parents. Par contre, elles croient que des artistes auraient pu faciliter leur démarche s’ils «s’étaient affichés davantage» quand elles étaient jeunes.

Sabrina et Stéphanie sont toutes deux en couple.