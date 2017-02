Priorités à l'éducation et aux infrastructures, dit la Chambre

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) recommande au gouvernement Couillard une approche qui redonnera aux contribuables tout en misant sur l’avenir et l’emploi.

Dans un rapport déposé auprès du ministre des Finances, Carlos Leitao, dans le cadre des consultations prébudgétaires, la CCMM suggère une approche à la fois prudente et audacieuse.

«Notre principal message au gouvernement se résume à faire des talents une priorité et d’investir dans les infrastructures», a indiqué en entrevue Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre.

L’éducation est au cœur des recommandations, tout comme les investissements dans les infrastructures.

La Chambre prône une approche équilibrée afin que le budget 2017-2018 mette de l’avant des mesures pour dynamiser l’économie du Québec, mais en s’attaquant du même coup à des «problèmes structurels qui menacent la santé et les perspectives de croissance de notre économie à plus long terme», mentionne le document remis lundi au ministre Leitao.

Selon M. Leblanc, les choix du gouvernement doivent être en phase avec une économie québécoise sous le signe de la croissance, mais dans un contexte économique mondial précaire et avec une réalité démographique qui tend vers une diminution importante de la population active dans les années à venir.

«Le premier enjeu en est un de main-d’œuvre, a-t-il précisé. Il importe de faire en sorte que les jeunes seront formés et alignés sur les besoins des entreprises et que l’on travaille sur une intégration très rapide de nos immigrants.»

Commissaire à l’innovation

La Chambre de commerce met de l’avant une piste qui ne profiterait pas seulement à la grande région montréalaise: elle suggère la création d’un poste de commissaire à l’innovation dans chaque ministère, en commençant par celui de la Santé.

Les différents établissements de santé sont appelés à devenir des vitrines technologiques et des bancs d’essai de l’innovation.

«Qu’il s’agisse d’applications informatiques, logicielles, d’équipements innovants, les entreprises nous disent qu’il est souvent difficile d’accéder aux établissements de santé, a indiqué Michel Leblanc. Le gouvernement devrait forcer les établissements non pas à innover, mais au moins à s’intéresser à l’innovation.»

Ce commissaire de l’innovation en santé agirait comme pivot pour faciliter la réalisation de projets pilotes qui pourraient ensuite être exportés ou développés par les entreprises d’ici. Ce commissaire aurait aussi pour mission d’encourager et documenter l’utilisation des technologies.

«L’idée est de lancer un message à l’appareil gouvernemental pour qu’ils soient des partenaires de l’innovation», a avancé le président et chef de la direction de la Chambre.

Des surplus à réaffecter

Anticipant un budget «à l’encre noire», et non pas déficitaire, la Chambre formule aussi le souhait que les surplus qui ont été dégagés soient réinvestis en trois cibles: la réduction des impôts des contribuables, une diminution de la dette et des investissements dans les infrastructures.

«La Chambre demande au gouvernement d’investir le tiers de ses surplus budgétaires dans les services et les infrastructures les plus susceptibles d’accroître la productivité du travail, l’innovation et le niveau d’éducation au Québec», est-il formulé dans le rapport.

Sur ce dernier point, on retrouve la réalisation de grands projets, déjà annoncés, comme celui du Réseau électrique métropolitain (REM), de l’échangeur Turcot et des prolongements des lignes de métro orange et bleue, entre autres.