Résolu réduit ses pertes

Produits forestiers Résolu (TSX: RFP) a annoncé jeudi une perte nette de 45 millions $, soit 0,50 $ par action, pour son quatrième trimestre, une amélioration par rapport à une perte nette de 214 millions $, pour la période correspondante de 2015.

Les ventes du trimestre, qui s’est terminé le 31 décembre dernier, ont atteint 889 millions $, équivalent au même montant qu'à la même époque l’année précédente.

La forestière ne s’en tire pas trop mal: elle a enregistré une perte nette de 3 millions $, soit 0,03 $ par action. Avant les éléments hors gestion courante, contrairement à une perte nette de 26 millions $, soit 0,29 $ par action, pour le quatrième trimestre de 2015.

«Nous avons travaillé sur les coûts et la fiabilité, et avons amélioré notre performance d'exploitation par rapport au troisième trimestre», a déclaré Richard Garneau, président et chef de la direction.

Les secteurs de papiers s’en tirent bien

Le PDG de Résolu se félicite que les secteurs de papiers aient terminé l'année 2016 de façon positive, puisque les baisses de coût ont annulé les diminutions de prix.

Après l'examen des actifs de papier journal recyclé au quatrième trimestre de 2016, Résolu a comptabilisé des réductions de valeur et autres charges de 27 millions $, enregistrant un bénéfice d'exploitation de 9 millions $, soit essentiellement le même qu'au troisième trimestre.

Les résultats ont été affectés par la réduction des prix de 15 millions $ et par l'augmentation du coût de la fibre et de l'énergie, facteurs qui ont été compensés en partie par la hausse générale du volume, la baisse des coûts des produits chimiques, l'incidence favorable du taux de change et la diminution des frais de diverses sources.

Pertes moins élevées en 2016

Pour l’année au complet, la compagnie a subi une perte nette de 81 millions $, ce qui est moins élevé que les 257 millions $ de 2015. Les ventes s’élevaient à 3,5 milliards $ en 2016, une baisse de 100 millions $, soit 3 %, par rapport à l’année précédente.

En excluant les éléments hors gestion courante, Résolu a enregistré un bénéfice net de 4 millions $, par rapport à une perte nette de 24 millions $, en 2015.

M. Garneau demeure optimiste quant aux prochains mois.

« Nous avons investi des montants importants en 2016 et avons augmenté notre endettement afin d'accélérer la mise en place de secteurs d'activité plus durables et rentables. Nous croyons que le marché nord-américain du secteur Produits du bois poursuivra sa reprise graduelle en 2017», a-t-il conclu.