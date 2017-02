Un possible blocus inquiète l'industrie touristique

La menace de blocus des sentiers de motoneiges par des producteurs agricoles suscite des questionnements, mais l’industrie touristique de l’Est-du-Québec qui se fait rassurante.

Tourisme Côte-Nord a rappelé qu’il n'y a à peu près aucun sentier de motoneige qui traverse une terre agricole dans la région.

L'association touristique a tenu à souligner aux motoneigistes qu'en tout temps, peu importe l'issue du conflit entre le gouvernement et l'Union des producteurs agricoles, les 2 200 kilomètres de sentiers de motoneige seront accessibles.

La situation varie toutefois beaucoup d'une région à l'autre. Dans le Bas-Saint-Laurent, l’UPA a confirmé mercredi qu’il y aura blocus le 6 février dans 3 secteurs, soit sur la Passerelle René-Lavoie sur la route 195 en direction Saint-René-de-Matane, aux Fermes Cotopierre inc. À Rimouski, à l’intersection de la route 291 et du 3e rang Ouest de Saint-Épiphanie.

L'industrie touristique fonde beaucoup d'espoir sur la reprise du dialogue que permet l'arrivée du ministre Lessard en remplacement de Pierre Paradis pour dénouer l'impasse. «Le mouvement général, c’est le 6 février. Alors, on espère que, d’ici ce temps-là, on aura trouvé une solution qui conviendra au gouvernement, aux municipalités, et aux agriculteurs», a affirmé le président de l'UPA, Marcel Groleau.

Rappelons que les agriculteurs demandent un moratoire sur l’application de la réforme du programme de crédit de taxes foncières agricoles. L’UPA dit que les agriculteurs seraient pénalisés par ces changements, ce que réfute le gouvernement Couillard. Les associations touristiques du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont donné leur appui formel à leurs démarches.